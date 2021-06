Fabio Paratici e il suo Tottenham continuano a guardare in casa Inter. Ipotesi Skriniar per il quale spunta anche un eventuale scambio

Prende forma il nuovo Tottenham targato Fabio Paratici, che vola a Londra per chiudere il nuovo allenatore degli ‘Spurs’ che dovrebbe essere Nuno Espirito Santo. L’ex dirigente della Juventus è stato inoltre recentemente a Milano per alcune operazioni in salsa italiana per cui si tenterà l’affondo solo dopo aver ufficializzato il prossimo tecnico. Paratici dal canto suo mantiene alta la guardia sul mercato di Serie A per potenziare il club londinese, intrecciando il proprio destino anche con quello della stessa Inter del ‘nemico’ Beppe Marotta. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Paratici su Skriniar: doppia ipotesi

Come sottolineato da ‘Sky Sport’, il Tottenham avrebbe compiuto dei passi in avanti importanti per il difensore giapponese del Bologna, Tomiyasu ma Paratici potrebbe non fermarsi qui. Per la difesa infatti l’ex Juve ha sempre il mirino su Milan Skriniar, per il quale la società britannica potrebbe andare a proporre uno scambio alla pari con Ndombele.

Marotta però dal canto suo non intende fare affari di questo tipo col ‘nemico’ Paratici imponendo determinate condizioni economiche. Per Skriniar servono non meno di 60 milioni di euro cash.