Il Barcellona pensa di proporre all’Inter un giocatore che potrebbe raccogliere l’eredità di Achraf Hakimi. Ecco tutti i dettagli

Ceduto Hakimi al Paris Saint-Germain, ora l’Inter è chiamata a rimpiazzare il marocchino con un nome all’altezza della situazione. All’elenco dei papabili che comprende i vari Bellerin (ad oggi sembra il preferito), Dumfries, Zappacosta e Lazzari (il preferito di Inzaghi ma anche quello più complicato) si può aggiungere il nome di Sergi Roberto. Il laterale spagnolo sa agire a tutta fascia, perfetto quindi per il 3-5-2, e il Barcellona è disposto a privarsene.

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, il club blaugrana pensa di offrirlo – ammesso che non lo abbia già fatto in questi giorni – proprio ai nerazzurri come pedina di scambio. Al momento non sappiamo però per quale giocatore nello specifico tra quelli che piacciono ai catalani, da Lautaro Martinez fino a de Vrij passando per Barella e Marcelo Brozovic fino ad Alessandro Bastoni.

Calciomercato Inter, Sergi Roberto tra rinnovo e desiderio Italia

Solo 20 presenze l’anno scorso, Sergi Roberto è in scadenza fra un anno e infatti il Barcellona ragiona contemporaneamente sul rinnovo del suo contratto, a cifre però più basse rispetto agli attuali 3,9 milioni. Sappiamo che al classe ’92 non dispiacerebbe la soluzione nerazzurra, italiana in generale per via dei benefici fiscali riservati agli stranieri. Non è escluso che Marotta e soci possano provare a prenderlo al di fuori di uno scambio, ma l’ipotesi prestito non va contemplata data la sua situazione contrattuale.