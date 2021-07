Bellinazzo: “La cessione di Hakimi mette l’Inter nelle condizioni di gestire il futuro con tranquillità”

Inter, il noto giornalista Marco Bellinazzo ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri confermando ulteriormente le parole di Beppe Marotta che sarà il solo Hakimi il big ceduto

La cessione di Achraf Hakimi al Psg da parte dell’Inter è cosa quasi fatta e, su questa operazione, è stato intervistato da Calciomercato.it il noto giornalista de ‘Il Sole24ore” Marco Bellinazzo. Queste le sue parole: “Con le cifre attuali per Hakimi ci sarà comunque plusvalenza importante e questo mette l’Inter nelle condizioni di poter gestire il futuro con tranquillità nelle difficoltà di Suning. Ma grazie all’accordo con il fondo Oaktree, se Suning non dovesse rispettare gli impegni l’Inter avrebbe una proprietà anche più solida. La gestione si dovrà confrontare più serenamente con il mercato e l’Inter in quest’ottica sembra più tranquilla grazie a questa cessione“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Le parole del noto esperto in economia oltre a quelle di Beppe Marotta, dovrebbero tranquillizzare i tifosi nerazzurri che temono che, oltre al calciatore marocchino, possano partire altri big della squadra ora allenata da Simone Inzaghi.