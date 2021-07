Calciomercato Inter: adesso è davvero tutto fatto, il club nerazzurro ha chiuso l’affare in ballo da almeno un mese. Ecco tutti i dettagli

Stavolta è tutto fatto per davvero: Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Real Madrid ha dato il via libera alla conclusione dell’affare non esercitando – aveva un massimo di 48 ore – l’opzione che gli avrebbe consentito di riprendersi il marocchino in caso di pareggio dell’offerta del potenziale club acquirente, in questo caso quello transalpino. Adesso manca quindi solo l’ufficialità del passaggio del laterale classe ’98 dall’Inter al Psg per circa 70 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Inter, Hakimi-Psg accordo da settimane. Erede: davanti Bellerin, ma…

Sono settimane che Hakimi ha un accordo totale con i parigini sulla base di un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Come ha specificato Marotta, la sua cessione è sì molto dolorosa ma al tempo stesso dà ossigeno alla società. Come suo sostituto si fa sempre con insistenza il nome di Bellerin, ma oltre all’ostacolo ingaggio (da 6,5 milioni di euro) occorre che l’Arsenal apra al prestito con diritto di riscatto.