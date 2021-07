La situazione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic è ancora da sviscerare. Piace all’estero e spuntano due idee di scambio

In casa Inter c’è ancora qualche punto interrogativo in merito al futuro di Marcelo Brozovic, reduce dall’Europeo con la Croazia culminato con l’eliminazione per mano della Spagna ai supplementari. Ora è tempo di parlare di futuro per il centrocampista nerazzurro che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e che senza firma rischia di divenire un caso o quantomeno un nodo da risolvere al più presto per evitare brutte sorprese. Simone Inzaghi lo vorrebbe chiaramente al centro della sua mediana, soprattutto dopo una grande stagione come quella conclusa con la vittoria dello scudetto. Senza rinnovo però Brozovic ha diversi estimatori soprattutto all’estero. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | E’ tutto fatto per il rinnovo con l’Inter: i dettagli

Calciomercato Inter, Brozovic ancora nel mirino: due idee di scambio

Qualora non dovesse arrivare il prolungamento (Marotta dovrebbe provarci al rientro del calciatore dalle vacanze post-Euro2020), il PSG potrebbe tornare su Brozovic, sempre un caso spinoso visto il contratto in scadenza tra un anno. Il club transalpino potrebbe garantirgli i 6 milioni di euro annui di stipendio che chiede all’Inter per la firma.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Kramaric: “Non è in partenza, ma se chiama una big… Inter? Vi spiego”

In questo senso da Parigi è sempre viva l’idea di scambio col solito Leandro Paredes, centrocampista argentino spesso e volentieri accostato al club di Zhang. In alternativa, alla luce della volontà dell’Inter di ingaggiare un laterale mancino, occhio ad un possibile scambio da 15 milioni di euro più Juan Bernat.