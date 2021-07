Le ultime sul futuro di Gravillon, centrale della Guadalupa in uscita dall’Inter

Gravillon in uscita dall’Inter e proprio ieri vi avevamo parlato di forte interesse dalla Francia. A tal proposito, come scritto poi da ‘L’Equipe’, il nome ‘caldo’ è quello del Reims: secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’offerta dei transalpini è per un prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni (pagabili in tre rate) che diventerebbe obbligo allo scattare della 15esima presenza.

C’è già l’apertura dei nerazzurri, che dopo la vendita di Hakimi non hanno più impellente bisogno di liquidità nell’immediato. Reims avanti, dunque, ma attenzione alla concorrenza del Besiktas – a breve i turchi possono presentare un’offerta concreta – e del Wolfsburg che già si è fatto avanti direttamente con l’Inter per il cartellino del classe ’98.