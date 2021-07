Inter e agenti al lavoro per l’addio a titolo definitivo: ecco il ‘nuovo’ prezzo e le possibili destinazioni stando alle informazioni raccolte da Interlive.it

Per motivi economici in casa Inter nessuno può essere considerato incedibile. Tantomeno i giovani che non sono giudicati all’altezza e da cui è possibile ricavare delle plusvalenze importanti. L’altro giorno vi abbiamo parlato di Salcedo, per il quale i nerazzurri si stanno muovendo proprio in ottica cessione, oggi invece di Andreaw Gravillon rientrato alla base dopo l’esperienza al Lorient, il quale alla fine non ha esercitato l’opzione d’acquisto. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, anche per il centrale della Guadalupa si sta cercando un acquirente. L’Inter partiva da una richiesta di 7 milioni di euro che, stando a quanto appurato, è già scesa a 5 milioni. Il 23enne ha mercato soprattutto in Francia, ma risultano sondaggi per lui pure da Spagna (Getafe), Germania e Inghilterra (Sheffield).

Calciomercato Inter, cessione Gravillon: tentativo anche in Italia

Sappiamo poi che chi rappresenta Gravillon sta facendo qualche tentativo anche in Italia, dove ha già indossato le maglie di Ascoli, Pescara e Benevento. Un tentativo tra Serie A e B di ‘prestigio’ come per esempio il Parma. Considerata le complessità questo mercato, mancanza di risorse in primis, non è escluso che il 23enne possa ripartire in prestito con diritto di riscatto.