Rinforzo per la nuova Primavera targata Christian Chivu. Arriva dal Livorno appena retrocesso in serie D, i dettagli

Non è solo la squadra maggiore che ha bisogno di essere rinforzata, ma anche la formazione Primavera che l’anno prossimo avrà come nuovo allenatore Christian Chivu. La squadra guidata lo scorso anno da Armando Madonna si è dovuta arrendere nella semifinale scudetto ai futuri vincitori dell’Empoli che hanno vinto 3-2 ai tempi supplementari dopo che il risultato era sul 2-2 al 90′. La squadra toscana ha poi vinto la finale contro l’Atalanta per 5-3. La formazione giovanile meneghina avrà quindi un nuovo rinforzo che arriva dal Livorno: Il centrocampista Francesco Nunziatini vanta già tre presenze in serie B nella stagione 2019/20 e ben 14 in serie C sempre con la formazione toscana, che quest’anno è retrocessa in serie D.

L’Inter ha confermato l’acquisizione a titolo definitivo di Nunziatini, che ha compiuto 18 anni lo scorso marzo e del quale Interlive.it vi aveva parlato a gennaio: “(…) Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo e si aggregherà alla Primavera nerazzurra”.