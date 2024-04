Irrompe la big inglese e se lo prende: 60 milioni, bye bye Inter

Nerazzurri a caccia di nuove pedine offensive. Non solo Gudmundsson, c’è un altro nome che fa particolarmente gola a Marotta e Ausilio

La formazione di Simone Inzaghi è in cerca di nuovi elementi offensivi da poter accogliere alla propria corte in vista della prossima stagione. Quello di Albert Gudmundsson il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra, nome che tanto piace alla Juventus e valutato sui 30-35 milioni di euro dal Genoa.

Vero, l’Inter ha già prenotato il colpo Mehdi Taremi a zero per l’attacco, ma la volontà di Marotta e Ausilio è quella di provare a liberarsi alle giuste condizioni di Marko Arnautovic in estate, per poi accogliere una pedina offensiva dotata di grande fantasia ed estro. Sulla lista dei desideri del club meneghino, oltre al solo attaccante islandese ora in forza al ‘Grifone’, ecco che vi è quindi finito anche Joshua Zirkzee, attuale numero 9 del Bologna che tanto piace ai nerazzurri, ma per cui la società di Viale della Liberazione oggigiorno non ha alcuna chance di poter chiudere, proprio per via dell’esorbitante valutazione economica raggiunta dall’attaccante olandese.

Il club emiliano, di fatto, non si priverà del giovane classe ’01 per meno di 60-70 milioni di euro. Una cifra, questa, che mette ‘al tappetto’ non soltanto il club meneghino ma anche la restante parte delle big italiane, Milan e Juventus incluse. Ciò sta a significare che ad avere la meglio possono essere proprio le società militanti quest’oggi nel campionato di Premier League, in grado di soddisfare le richieste economiche dei rossoblù. L’Arsenal, a questo punto, il club che vuole provare a garantirsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Bayern Monaco in vista della prossima estate.

Anche l’Arsenal piomba su Zirkzee: gli inglesi vogliono provare a chiudere in estate

La formazione di Mikel Arteta, ora prima in classifica con all’attivo 77 punti, si è inserita di prepotenza nella corsa per Joshua Zirkzee, attaccante che potrebbe finire per dire addio alla Serie A dopo soli due anni.

A riferirlo ‘Tuttosport’, fonte secondo cui i Gunners sono intenzionati a dare una forte accelerata al seguente affare in vista dell’estate. Già 12 le reti confezionate in stagione dal giovane classe ’01, undici di queste nel campionato di Serie A. Sette, invece, gli assist messi a registro dall’attuale numero 9 della squadra attualmente guidata da Thiago Motta, ora ben salda al quarto posto in classifica con 7 punti di vantaggio sui ragazzi di Daniele De Rossi, in attesa naturalmente di conoscere il risultato finale di Udinese-Roma, appuntamento fissato questa sera alle ore 20:00 allo stadio ‘Friuli’.