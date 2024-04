Vertice a Milano: niente Inter, Galliani lo cede alla Juve

Non una priorità per i nerazzurri, ora il nome dell’ex Di Gregorio naviga attorno alla Juventus. Incontro proficuo tra Giuntoli e Galliani per il possibile acquisto estivo

I rapporti fra la dirigenza dell’Inter e quella del Monza sono andati crescendo nel corso delle ultime annate sin dall’approdo del club brianzolo nel massimo campionato di Serie A, slanciati dalla professionalità di figure di spicco del vecchio calcio come Adriano Galliani.

Non un caso che sul mercato siano stati raggiunti accordi per far felici entrambe le parti e ancora oggi ne sono in essere un paio, come il prestito di Valentin Carboni sul quale i nerazzurri ripongono grandi speranze per il futuro. Versante opposto però l’attenzione di Giuseppe Marotta è caduta spesso su altri profili alle dipendenze di Raffaele Palladino, visti come potenziali candidati per un posto a corte di Simone Inzaghi. Il primo, Andrea Colpani, reduce da una stagione positiva e in continuo miglioramento.

Ma soprattutto il secondo, Michele Di Gregorio, grande ex della situazione. Il portiere ha infatti assunto un posto cardine nelle gerarchie dei biancorossi e da lì non ha voluto muoversi neppure lo scorso gennaio, quando a Monza era pervenuta una richiesta di contatto da parte del Newcastle intorno ai 20 milioni di euro.

Di Gregorio nei discorsi Galliani-Giuntoli, niente Inter e chance Juve

L’Inter non lo ha mai perso di vista del tutto per via delle possibilità future di un avvicendamento tra i pali attualmente difesi con esperienza da Yann Sommer, ma al momento le intenzioni della dirigenza non fanno e faranno perno sull’italiano.

Una ragione in più per pensare che la vera priorità di mercato resti il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense, anche se il club locale chiede altrettanti 20 milioni e sono troppi per procedere verso un accordo felice. Motivo per cui i nerazzurri potrebbero fare affidamento ancora su Emil Audero come secondo, a mezzo di un nuovo prestito mirato a meno di colpi di scena.

Questo scenario apre di fatto le porte al Monza e alla Juventus per qualche movimento intenso: Galliani avrebbe infatti incontrato a Milano il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, per dialoghi informativi su Di Gregorio in relazione alla possibile partenza di Wojciech Szczesny in scadenza nel 2025.