Milan-Inter continua sul mercato: lo prendono con la clausola

Il derby continua. Lo stesso calciatore nel mirino delle milanesi: ecco tutti i dettagli

Il derby tra Milan e Inter prosegue sul calciomercato. Per Zirkzee, anche se l’olandese appare inarrivabile per entrambe, ma anche per Buongiorno del Torino e un grande talento argentino.

Parliamo di Ezequiel Fernandez, play del Boca Juniors che in Argentina ha una grande considerazione. Da alcuni addetti ai lavori viene ritenuto il miglior ‘volante’ del calcio argentino. Ma Fernandez piace molto pure qui in Europa, considerato che sulle sue tracce risultano esserci tanti club del Vecchio Continente. Oltre alle due milanesi, indiscrezioni danno Napoli e Lazio molto attenti all’ascesa del ventunenne di San Miguel.

Gli ‘Xeneizes’, in rotta con quel Valentini presente sul taccuino di Ausilio, temono che possa giungere presto un’offerta irrinunciabile per il cartellino di Fernandez.

Mi corazón es tuyo EZEQUIEL FERNANDEZ pic.twitter.com/xTnVzFpCom — river tenés mucha leche en el orto (@gabyzapata98) April 22, 2024

Bravo sia a interdire che a costruire agendo davanti la difesa, il classe 2002 ha un contratto lungo, fino a giugno 2028, ma una clausola abbordabile per la maggior parte delle società europee. Possiamo dire anche per quelle italiane, visto che ammonta a circa 13 milioni di euro. Secondo ‘Masfichajes.com’, però, essa salirebbe a circa 18 milioni negli ultimi giorni di mercato.

Inter-Torino nella storia

Inter-Torino non avrà alcuna importanza per i nerazzurri, già Campioni d’Italia, tuttavia la gara entrerà nella storia del calcio italiano perché sarà la prima di Serie A ad avere una squadra arbitrale tutta al femminile. Il direttore di gara sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, la quale non ha alcun precedente con l’Inter.

Il fischietto della sezione di Livorno sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Due uomini, Di Paolo e Aureliani, saranno invece gli addetti al Var.