L’Inter ha messo nel mirino per la fascia sinistra anche Benjamin Mendy. Il Manchester City punta ad uno scambio

La fascia sinistra resta terreno fertile per il calciomercato dell’Inter che punta a rinforzare la corsia con almeno un nuovo innesto visto l’addio di Young e i dubbi su Perisic. Diversi i candidati in orbita nerazzurra, con particolare attenzione a quanto accade in Premier League. Oltre al solito Marcos Alonso ha iniziato a prendere corpo anche l’ipotesi che porta dritto a Benjamin Mendy, terzino sinistro del Manchester City che ha raccolto fortune alterne alla corte di Guardiola a causa anche e soprattutto di diversi problemi fisici all’inizio della sua avventura inglese. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Mendy nel mirino: controfferta e scambio con Bastoni

Nonostante l’interesse per Mendy, l’affare resta plausibile solo in prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro, alla luce della politica interista. Il City però dal canto suo può cogliere la palla al balzo e inserire il francese nel pacchetto Bastoni.

Per il giovane centrale mancino dell’Italia e dell’Inter, sostituto naturale di Garcia tornato al Barcellona, gli inglesi potrebbero mettere sul piatto sui 40 milioni di euro cash più lo stesso cartellino di Mendy che loro valutano intorno ai 25. In questo caso però l’Inter rifiuterebbe in quanto un talento come Bastoni sarebbe sacrificabile all’altare dei conti solo dinanzi ad una clamorosa proposta unicamente cash.