Follia Juventus per arrivare a Milan Skriniar. I bianconeri provano ad accumulare un tesoretto dalle cessioni per lanciare l’assalto

Il duello tra Inter e Juventus per il vertice della Serie A riprenderà a partire già dalla finestra estiva di calciomercato, lì dove le strade dei due club si potrebbero incrociare ancora una volta. Nello specifico i bianconeri hanno il compito di provare a rimuovere dalla testa di Lukaku e soci la corona di campioni d’Italia conquistata con grande merito quest’anno sotto i dettami di Conte. Per farlo il club di Agnelli si affiderà inevitabilmente anche al mercato per potenziare la rosa, con un particolare occhio di riguardo anche a quanto accade in casa Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tentativo disperato per Skriniar: due cessioni per lo slovacco

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, la stessa Juventus starebbe lavorando per piazzare un paio di cessioni utili a creare un tesoretto economico da reinvestire in sede di mercato proprio su una stella dell’Inter. Il club piemontese vorrebbe infatti provare ad ottenere la bellezza di 45 milioni di euro complessivi dal doppio addio di Demiral, che reclama spazio, e Rugani di rientro dal doppio prestito poco fruttuosa tra Francia e Cagliari.

Tale tesoretto la Juventus vorrebbe poi provare ad investirlo per una proposta folle all’Inter per arrivare a Milan Skriniar, centrale slovacco che piace ai bianconeri e nello specifico a Massimiliano Allegri.