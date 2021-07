Le ultime sul futuro di Joao Mario, destinato a lasciare l’Inter a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato. Il suo contratto coi nerazzurri scade nel 2022

Joao Mario-Benfica non è in dirittura d’arrivo, ma l’interesse confermato da Interlive.it dei lusitani si fa sempre più forte. Secondo le informazioni raccolte, la trattativa ha due ostacoli in qualche modo superabili: la richiesta dell’Inter da 7-8 milioni di euro ora più alta di qualche milione rispetto all’offerta de ‘Le Aquile’; questa presunta clausola che costringerebbe i nerazzurri a ‘rimborsare’ lo Sporting – con il quale si è interrotta la trattativa – qualora il classe ’93 approdasse in un’altra squadra portoghese. Le parti sono al lavoro per cercare di vederci chiaro ed eventualmente giungere a una soluzione.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente van Aanholt: “Inter club fantastico. Ecco il suo desiderio”

In ballo per Joao Mario, pronto a ‘tradire’ il suo ex club che ha giocato al ribasso non acquistandolo a titolo definitivo, ci sono sempre altre piste che conducono a Spagna, Francia e Turchia.