Inzaghi felice: Calhanoglu e Skriniar saranno ad Appiano da settimana prossima

Inter, Hakan Chalanoglu e Milan Skriniar raggiungeranno la settimana prossima i compagni di squadra ad Appiano Gentile

Il 25 luglio la nuova Inter targata Simone Inzaghi affronterà l‘Arsenal per la Florida Cup, quadrangolare che si disputerà in America, a cui parteciperanno anche l’altra squadra inglese dell’Everton e i colombiani del Milionarios. Il tecnico spera di riuscire a portare il maggior numero di giocatori, per avere subito una squadra competitiva. Sono semplici tornei amichevoli, ma fare bene anche in partite che contano più per un fattore economico che pratico, è comunque importante per creare entusiasmo in vista della prossima stagione di campionato che si annuncia, in attesa di sapere le rose delle squadre al termine del calciomercato, almeno per il momento molto equilibrata.

In questa ottica la notizia che Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar raggiungeranno i compagni ad Appiano Gentile la prossima settimana, non può che far piacere al nuovo allenatore. In questi primi giorni di ritiro, il tecnico non ha potuto lavorare troppo sui nuovi possibili schemi, anche se il modulo non si discosterà troppo dal 3-5-2 dello scorso anno, sicuramente ci saranno dei nuovi accorgimenti tattici.