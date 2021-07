Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un difensore che ha prolungato il contratto coi nerazzurri trasferendosi però subito in un’altra squadra

E’ tornato, ma è subito ripartito. Parliamo di Zinho Vanheusden, che come da accordi con lo Standard Liegi è stato riacquistato dall’Inter per circa 14-17 milioni. Il centrale belga è già approdato a Milano ed effettuato le visite mediche prima di ri-legarsi al club nerazzurro. Già perché il classe ’99, come riporta stamane ‘Tuttosport’, ha prolungato il suo contratto (che scadeva fino al 2023) di altri cinque anni, dunque fino a giugno 2026. Come dicevamo, però, il ragazzo nativo di Hasselt è ripartito subito, destinazione Genoa.

Calciomercato Inter, Vanheusden in prestito al Genoa

Vanheusden rinnova e si trasferisce al Genoa, doppia operazione praticamente chiusa. Alla fine Preziosi l’ha spuntata su Sassuolo e Spezia trovando un accordo coi nerazzurri per il prestito secco dell’ex capitano dello Standard con all’attivo pure una presenza nella Nazionale belga. L’ufficialità del suo passaggio in Liguria è attesa a breve.