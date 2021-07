Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’esubero che ha rifiutato il trasferimento facendo saltare l’affare già concordato tra i club. Ecco gli sviluppi

L’affare salta, a questo punto si può definitivamente a meno di clamorose sorprese. Parliamo di Dalbert e del suo trasferimento mancato in Turchia, al Trabzonspor che aveva raggiunto un accordo con l’Inter sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato sui 7 milioni di euro. C’era l’intesa, mancava il via libera del terzino di rientro dalla deludente avventura al Rennes, via libera non arrivato e così la dirigenza interista è costretta a ripartire daccapo. In verità, come riporta ‘Sky Sport’, è già stata trovata in Serie A l’alternativa al club turco.

Calciomercato Inter, spunta il Cagliari per Dalbert

L’alternativa al Trabzonspor è il Cagliari. I sardi sono molto interessati al 27enne di Barra Mansa, del resto per caratteristiche è più che congeniale al 3-5-2 di Semplici. La società del presidente Giulini, che dall’Inter già attende Nainggolan a zero (fin qui i nerazzurri non hanno voluto dare la buonuscita al belga) potrebbe mettere sul piatto un prestito con opzione d’acquisto.