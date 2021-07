Calciomercato Inter: il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere alla Fiorentina che è decisamente di più di una suggestione. I dettagli

Il futuro di Stefano Sensi sembra essere sempre più in bilico. Il giocatore dell'Inter piace tantissimo al neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Ma allo stesso tempo, Marotta e colleghi lo lascerebbero partire in caso di arrivo di un'offerta valida. Tanti, troppi gli infortuni dal suo approdo a Milano che ne hanno rovinato la condizione fisica. La Fiorentina, comunque, sarebbe disposta ad acquistarlo seriamente in un'operazione da 15 milioni di euro: prestito oneroso da tre milioni e obbligo di riscatto fissato a 12.

Calciomercato Inter, addio Sensi: può dipendere da Inzaghi

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Stefano Sensi potrebbe diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. E’ infatti possibile che tra l’Inter e i viola possa essere avviata una trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione da 15 milioni di euro bonus inclusi che, considerando le difficoltà economiche dei nerazzurri, sarebbe davvero una quantità di ricavo economico importante.

Tuttavia, Simone Inzaghi potrebbe anche decidere di testarlo in allenamento come in partita per dargli un’altra opportunità. Sensi piace davvero un sacco al tecnico piacentino, per questo motivo non è detto che, se arrivasse un’offerta importante, la ‘Beneamata’ lo lascerebbe andare.