Da Pinamonti ad Handanovic, ecco le formazioni ufficiali del match che apre la stagione nerazzurra e sancisce il debutto di Inzaghi sulla panchina interista

Sono ufficiali le formazioni della sfida Lugano-Inter valevole per la ‘Lugano Region Cup’ e di scena fra poco meno di mezz’ora allo stadio ‘Cornaredo’. Si tratta del debutto stagionale dei nerazzurri e di quello di Simone Inzaghi sulla panchina interista. Il tecnico si affida al suo ‘fedelissimo’ 3-5-2 schierando Dimarco nel terzetto difensivo, insieme a Ranocchia e D’Ambrosio. A centrocampo Nainggolan e Gagliardini ai lati di Agoume, sugli esterni Darmian e Dalbert (a un passo dal Cagliari, davanti la coppia Pinamonti-Satriano. Oltre ai Nazionali ancora in vacanza, assenti il neo acquisto Calhanoglu, Stefano Sensi (il primo è al matrimonio del fratello, il secondo è convolato a nozze proprio oggi) e Kolarov ancora non al meglio dopo l’intervento per l’asportazione di un’ernia lombare.

Formazioni UFFICIALI Lugano-Inter

LUGANO (3-5-1-1): 46 Baumann; 4 Hajrizi, 30 Daprelà, 3 Ziegler; 16 Lavanchy, 20 Custodio, 14 Sabbatini, 24 Lovric, 7 Facchinetti; 10 Bottani; 99 N. Muci.

A disp.: 5 Maric, 6 Covilo, 8 Lungoyi, 17 Abubakar-Ankrah, 11 Monzialo, 22 Guidotti, 19 Ba, 12 Morosoli, 23 Srdic. All.: Abel Braga.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 36 Darmian, Nainggolan, 18 Agoumé, 5 Gagliardini, 29 Dalbert; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

A disp.: 21 Cordaz, 97 Radu, 37 Skriniar, 40 Fabbian, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 43 Hoti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni, 48 Colidio. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Luca Piccolo