Calciomercato Inter: tanti nomi in attacco per una quarta punta che manca ai nerazzurri praticamente da sempre. Spunta anche quello di Jovic

Tanti i possibili acquisti dell’Inter questa estate, anche importanti come Nandez e Bellerin, ma oltre a questi due rinforzi pure una quarta punta potrebbe arrivare. Difficili le permanenze di Pinamonti, Satriano e Salcedo. Esattamente com’è difficile l’approdo di Giacomo Raspadori in questa sessione di mercato, giocatore che l’Inter vorrebbe blindare in vista della prossima stagione.

Per quest’anno comunque, nella lista di Marotta e colleghi, sono presenti invece i nomi di Keita, Scamacca e Petagna. Il primo, Inzaghi lo ha già avuto alla Lazio e lo conosce molto bene. Per Scamacca si può fare un tentativo a fine mercato e Petagna è praticamente blindato dal Napoli. E così spunta Jovic. Il Real Madrid lo vuole mandare via e il suo agente – Ramadani – lo ha già proposto ai nerazzurri. Tuttavia, la questione quarta punta non è prioritaria al momento: Nandez, Bellerin e le cessioni varie invece sì.