Raiola starebbe cercando di piazzarlo in Premier League, avendo avuto il via libera dell’Inter. Ecco i dettagli dalle cifre alla possibile destinazione

Raiola al lavoro per portarlo via dall’Inter, per la precisione in Premier League. Questo è ciò che scrive ‘Tuttosport’ a proposito di Stefan de Vrij, con i nerazzurri che avrebbero dato il via libera al suo potente agente di trovare una nuova sistemazione. Raiola ci prova in Premier, mercato che può garantire un contratto ricco al centrale olandese e commissioni importanti allo stesso procuratore. Dopo Hakimi, quindi, i nerazzurri potrebbero ‘perdere’ un altro pilastro della squadra vincitrice dell’ultimo campionato. Preso a zero nell’estate 2018, il classe ’92 garantirebbe un’ottima plusvalenza considerato che Marotta e soci non intendono privarsene per meno di 30-35 milioni di euro. Liverpool e Chelsea, probabilmente, le squadre inglesi che potrebbero farsi avanti per l’ex Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Pergolettese 8-0: brilla ancora Satriano | E ad Appiano sbarca Lukaku

Calciomercato Inter, de Vrij tra rinnovo e cessione. E Lautaro…

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Per de Vrij c’è comunque sempre in ballo la questione rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, con annesso aumento dello stipendio fino a circa 4,5 milioni di euro. Evidentemente, però, Raiola punta a strappare un ingaggio superiore in Premier. La cessione di de Vrij, stando al quotidiano torinese, eviterebbe quella di Lautaro, il quale come spiegato da Interlive.it è ben aperto al prolungamento purché gli venga garantito uno stipendio top.