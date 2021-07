Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista un portiere svizzero. Ecco tutti i dettagli raccolti in esclusiva da Interlive.it

In teoria l’Inter è anche alla ricerca di un portiere, o meglio di un vice di Handanovic visto che Radu è molto ambito sul calciomercato e potrebbe voler andar a giocare con continuità altrove. C’è da dire che il portiere rumeno ha però già detto no al trasferimento in Spagna, alla Real Sociedad. E’ quindi a causa della mancata uscita del classe ’97 che Sepe, il favorito alla sostituzione dell’ex Genoa, è ancora al Parma. E che, come raccolto in esclusiva da Interlive.it, nelle ultime ore è stato rifiutato un portiere svizzero. Ovvero Roman Burki, che il Borussia Dortmund è disposto a cedere in questa sessione estiva.

Calciomercato Inter, ‘occasione’ Burki: le ultime

Burki milita nel Borussia Dortmund dal 2015, sei anni in tutto in cui ha collezionato ben 232 presenze. Parliamo di un portiere di spessore internazionale che il club tedesco, a cui è legato da un contratto in scadenza a giugno 2023, può dar via anche in prestito con diritto di riscatto. Al momento, soprattutto perché Radu non è partito (e non è detto che lo farà), il 30enne di Munsingen non è stato preso in considerazione dai nerazzurri.