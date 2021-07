Inter: Calabria è tornato a parlare dei nerazzurri dopo il secondo posto del Milan dell’anno scorso. Non manca un commento su Calhanoglu

Davide Calabria, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, è tornato a parlare dopo la grandissima stagione fatta dal Milan di Stefano Pioli, tornato in Champions League dopo sette anni. Il terzino rossonero non ha dubbi, la favorita per la conquista dello scudetto è l’Inter:

LEGGI ANCHE>>> Inter-Crotone 6-0 | Inzaghi, buona la seconda. Brilla Calhanoglu, torna in campo Lukaku

“Calhanoglu? Se lo riteneva giusto, ha fatto bene ad andare all’Inter. Gli auguro il meglio e sarò contento di rivederlo al derby, ma state certi che darò tutto per batterlo. L’addio di Conte non me l’aspettavo proprio. E forse non se lo aspettavano neppure all’Inter… Al suo posto è comunque arrivato un tecnico altrettanto bravo che con la Lazio ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti. Scudetto? L’Inter è un passo avanti a tutte perché è campione d’Italia e dunque favorita d’obbligo. Subito dietro metto la Juventus di Allegri che, come organico e monte ingaggi, non teme confronti”.