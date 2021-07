Inter: nuovo impiego vicino per l’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte pronto più che mai al ritorno davanti alle televisioni italiane

Niente squadre per Antonio Conte. L’ormai ex tecnico dell’Inter, sostituito da Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri, potrebbe approdare come opinionista a ‘Sky Sport’. Così svela il ‘Corriere dello Sport’ che parla di trattativa avanzata tra l’emittente e l’allenatore leccese.

Conte sarebbe uno dei nomi più importanti nel palcoscenico della Champions League dove commenterebbe i pre e post partita delle squadre italiane e non protagoniste nell’Europa che conta. Un ruolo nuovo e allo stesso tempo interessante che, per uno che mastica calcio da tantissimi anni come lui, è davvero l’ideale.