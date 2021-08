Sanchez stakanovista: domenica passata ad Appiano Gentile ad allenarsi in palestra

Inter, allenamento supplementare oggi ad Appiano Gentile per Alexis Sanchez. Il giocatore vuole essere pronto per la sfida di campionato con il Genoa

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez è un vero e proprio stakanovista. Il giocatore è ancora alle prese con i problemi fisici che lo hanno tormentato durante la copa America impedendogli praticamente di riuscire a rendersi utile per la sua nazionale. Il calciatore in questi giorni è rimasto ad Appiano Gentile per continuare ad allenarsi e farsi trovare pronto per la sfida con il Genoa della prima giornata di campionato. Per quella partita infatti Simone Inzaghi non potrà contare su Lautaro Martinez, che deve scontare una giornata di squalifica a causa del cartellino giallo rimediato nell’ultima giornata dello scorso campionato, era diffidato quindi è scattata la squalifica automatica.

Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> 60 milioni e scambio | Ancelotti irrompe in casa Inter

Il cileno, ha postato sul suo profilo Instagram le foto del suo allenamento individuale, effettuato nella giornata odierna. Il calciatore inoltre, vuole dimostrare al nuovo allenatore Simone Inzaghi, che può contare su di lui e allontanare le voci di un possibile ritorno in nerazzurro di Keita Balde.