L’Inter cerca un profilo low cost per migliorare le rotazioni offensive. Al contempo potrebbe uscire Ivan Perisic: idea di scambio con la Juventus

Dalle lotte in campo ad eventuali affari in sede di calciomercato. I destini di Inter e Juventus spesso e volentieri rischiano di intrecciarsi, e nelle prossime settimane potrebbe anche accadere ancora una volta. Nello specifico i nerazzurri potrebbero decidere di provare a trovare sistemazione a Ivan Perisic, esterno croato che potrebbe desiderare un’avventura diversa per evitare un altro anno di sacrificio da esterno sinistro nel centrocampo a cinque, un ruolo non proprio ideale che ha provato a far suo nell’ultima annata. Il contratto del laterale ex Bayern è in scadenza 2022 e fa il paio con il contratto di un calciatore della Juventus che potrebbe allungare le rotazioni offensive di Inzaghi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, scambio con la Juventus: Bernardeschi pedina bianconera

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, in casa Juventus si lavora per stabilire il destino di Federico Bernardeschi, reduce da un buon Europeo ma anche da una stagione sottotono alla corte di Pirlo.

Il portale evidenzia come le pretendenti per il nazionale azzurro non manchino, Inter compresa, con la quale la Juventus potrebbe imbastire proprio uno scambio con protagonisti Bernardeschi da una parte e Ivan Perisic dall’altra con valutazioni per entrambi sui 15/20 milioni di euro. Da capire la volontà dell’esterno italiano che potrebbe giocarsi le sue chance con l’arrivo di Allegri.