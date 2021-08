Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità della cessione di Filip Stankovic con la formula del prestito

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Filip Stankovic, figlio del grande ex nerazzurro Dejan, lascia l’Inter per trasferirsi in Olanda, al Volendam.

Ecco il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Filip Stankovic al Volendam: per il portiere classe 2002 trasferimento a titolo temporaneo“.