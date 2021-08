Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marotta e le voci di sue possibili dimissioni per via dell’ormai imminente cessione di Lukaku

In queste ore sta circolando con insistenza la notizia di possibili dimissioni di Marotta, Ausilio e Baccin per via della cessione – ancora non ultimata – di Romelu Lukaku al Chelsea. Per quanto riguarda quelle dell’Ad nerazzurro, è arrivata a Interlive.it una netta smentita. Dunque Marotta, almeno per il momento, non lascerà il suo incarico. Staremo a vedere come evolverà una situazione sicuramente complicata per l’Inter.