Moratti a sorpresa: “Scudetto possibile anche senza Lukaku”

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti ha voluto dare la sua opinione sulla situazione riguardo i possibili sostituti di Romelu Lukaku e sul futuro della squadra

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, è stato intervistato da Calciomercato.it. In questo momento di grande tensione in casa nerazzurra, l’ex presidente ha voluto dare un’opinione sul possibile sostituto di Romelu Lukaku, qualora dovesse essere veramente ceduto. Queste le sue parole: “Mi sembra di aver letto i nomi di Duvan Zapata e Vlahovic. Vlahovic sarebbe più sorprendente, forse, perché è nuovo e sta migliorando anno per anno, mentre con Zapata vai più sul sicuro. Poi da un punto di vista internazionale ci sono nomi anche più importanti: questi non equivarrebbero come spesa a Lukaku, ma ci andrebbero vicino insomma”. Gli hanno fatto notare che il numero dei possibili papabili diminuisce e lui ha spiegato: “Immagino che bisognerà guardare a quello che c’è in Italia, e forse si fa anche bene, quindi Duvan Zapata e Vlahovic sono due buoni nomi”.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

L’ex patron, ha poi voluto rincuorare i tifosi interisti che in questo momento si sentono piuttosto delusi e ha dichiarato: “L’Inter deve ambire sempre allo scudetto. Non è detto che lo vinci sempre, anzi è difficile vincerlo, ma a quello devi comunque ambire. La formazione, anche se pezzo per pezzo stanno andando via, per quello che è rimasto è ancora forte e quindi si può puntare ancora allo scudetto”. Vietato mollare, quindi, parola di Presidente.