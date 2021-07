Le ultime di Interlive.it sui piani di calciomercato della dirigenza nerazzurra. Doppio colpo dopo l’uscita di Hakimi e quella di un centrocampista

Nandez il sostituto di Hakimi? Non proprio, visto che le informazioni raccolte da Interlive.it confermano che nei piani dell’Inter c’è il doppio colpo: l’uruguagio del Cagliari, naturalmente, e un vero e proprio laterale per rimpiazzare il marocchino ceduto al Psg. E’ vero che l’ex Boca può giocare da tornante di destra, ma è altrettanto vero che Inzaghi e i nerazzurri preferirscano mettere le mani su uno specialista del ruolo per coprire il vuoto venutosi a creare sulla fascia destra. Nandez prenderebbe in rosa il posto di Nainggolan, uno tra Dumfries e Bellerin – Zappacosta e gli altri rappresentano l’extrema ratio – quello appunto di Hakimi.

Calciomercato Inter, Nandez e un terzino destro: Dumfries resta il preferito, poi Bellerin

L’olandese del Psv, che non ha alcuna clausola di 15 milioni, è il preferito del tecnico e forse anche della stessa dirigenza poiché come profilo (caratteristiche, aspetto tattico e potenziale) più vicino ad Hakimi, ma come ormai sappiamo è necessaria l’apertura al prestito con diritto. Stesso discorso per Bellerin, il cui agente oggi incontrerà l’Arsenal proprio per convincere i ‘Gunners’ ad accettare la formula proposta dalla società di viale della Liberazione.