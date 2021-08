Le ultime di Interlive.it sulla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e sul sostituto del centravanti belga

Sono ore caldissime per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Secondo le ultime informazioni raccolte da Interlive.it, l’Inter punta a chiudere il tutto entro la giornata di domani, per 120-130 milioni di euro senza contropartite. Ai londinesi non è stato lanciato un vero e proprio ultimatum, ma è stato fatto capire la necessità di concludere l’affare in tempi brevissimi per avere così la possibilità di rinforzare la rosa partendo appunto dal sostituto del belga. Sostituto che sarà senza dubbio Duvan Zapata.

A quanto ci risulta c’è già un accordo di massima con l’Atalanta sulla base di 35 milioni di euro più bonus, con il club di Percassi che non a caso è già al lavoro per Abraham dello stesso Chelsea, per Gasperini il rimpiazzo ideale del bomber colombiano.