Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato l’Inter pensa concretamente a Lorenzo Insigne. Già fatta una prima offerta sia al Napoli che al calciatore

All’improvviso, Lorenzo Insigne. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Inter pensa concretamente al numero 10 del Napoli e della Nazionale azzurra per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Simone Inzaghi. Il classe ’91 è in rotta con De Laurentiis sul tema rinnovo del contratto ancora in scadenza a giugno 2022. Al momento non sembrano esserci margini di manovra per il prolungamento, così Insigne e il suo entourage hanno cominciato a guardarsi intorno per una nuova sistemazione. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Marotta e Ausilio hanno già presentato una prima prima offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez. La risposta dei partenopei è stata però negativa, il cileno guadagna troppo (7 milioni netti) e poi il capitano della formazione di Spalletti viene valutato non meno di 25/30 milioni di euro cash.

Calciomercato Inter, Insigne a zero fra un anno

Se non dovesse riuscire a prenderlo in questa sessione estiva, aggiunge il quotidiano romano, la dirigenza di viale della Liberazione resterebbe incollata a Insigne in vista di del 2022, come affare quindi a costo zero. Per il 30enne nativo di Frattamaggiore sarebbe addirittura pronto un bonus alla firma da ben 7 milioni di euro.