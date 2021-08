Tuchel: “Romelu è uno abituato a fare tanti gol e giocare in grandi club”

Inter, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha dato la sia opinione sul ritorno di Romelu Lukaku nella sua squadra

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, poco prima della sfida d’esordio in Premier League contro il Crystal Palace ha parlato anche di Romelu Lukaku, che per il momento non è stato convocato per la partita di oggi. In ogni caso, anche per l’ex attaccante dell‘Inter, non sarà facile trovare spazio visto i tanti giocatori a disposizione in quel ruolo, da Werner, titolarissimo nella partita odierna, ad Abraham richiestissimo dalle squadre italiane, ma per il momento ancora in rosa nella formazione inglese.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Offerta Shock dalla Premier League per Lautaro | Marotta fa muro, i dettagli

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Dopo Dzeko un altro bomber: l’attesa dell’Inter

Queste le parole dell’allenatore dei ‘Blues’ ripresa da Sky Sport Uk: “Romelu è uno abituato a fare tanti gol e giocare in grandi club. Poi è abituato a gestire la pressione e può pertanto toglierla a compagni più giovani come Havertz, Werner o Pulisic. Può essere anche uno stimolo per loro, penso sia un buon mix. Lukaku viene dal Chelsea e presto lo vedremo ancora con la maglia del Chelsea”.