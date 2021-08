Le ultime di Interlive.it sull’attacco nerazzurro. Come secondo rinforzo dopo l’addio di Lukaku, il preferito dei nerazzurri resta sempre Duvan Zapata

Correa, Insigne e qualche altro vengono dopo, soltanto dopo Duvan Zapata. Le informazioni in possesso di Interlive.it confermano quanto diciamo ormai da giorni, ovvero che è il colombiano il prescelto per la pesante eredità di Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono un bomber con caratteristiche simili al belga e che già conosca la Serie A, il nome è appunto quello del 30enne di Santiago de Cali autore l’anno scorso di 19 gol e 14 assist.

Calciomercato Inter, si attende Zapata: Correa e Insigne le alternative

Gli accordi per Zapata ci sono, manca però il suo sostituto. Abraham era il preferito di Gasperini, ma ora l’inglese è diviso tra Arsenal e Roma, per cui i Percassi e Sartori sono ora costretti a guardare altrove. Marotta e Ausilio attendono, ben sapendo che non appena la ‘Dea’ avrà trovato un degno erede, loro potranno affondare il colpo. Certo, se poi i tempi dovessero dilatarsi eccessivamente, ecco che i dirigenti interisti virerebbero su qualche altro profilo. La prima alternativa è proprio Correa della Lazio, nome in ascesa, mentre la terza via potrebbe davvero essere rappresentata da Insigne, ovviamente alle giuste condizioni per un giocatore non più giovanissimo e che fra dieci mesi gli scadrà il contratto con il Napoli.