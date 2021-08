Calciomercato Inter: anche il futuro di Brozovic è in bilico pur se i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare

Marcelo Brozovic è uno dei giocatori più importanti dell’Inter sin dai tempi di Luciano Spalletti sulla panchina dei nerazzurri. Grazie al suo lavoro difensivo e offensivo il centrocampista croato è in grado di dare un apporto alla manovra della ‘Beneamata’ di livello veramente altissimo. Tuttavia, ha il contratto in scadenza e se non arriverà l’accordo con il ‘Biscione’ alcuni top club come l’Atletico Madrid si fionderanno su di lui. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Brozovic in scadenza: Atletico Madrid alla finestra

Marcelo Brozovic è davvero un giocatore fondamentale per l’Inter. Proprio per le sue capacità che pochi calciatori in Europa possono vantare attualmente, l’Inter non lo vorrebbe cedere. Di contro, top club come Bayern Monaco in passato e attualmente l’Atletico Madrid, sarebbero pronti a tutto pur di arrivare all’ex Dinamo Zagabria dato che il suo contratto scade nel 2022.

Secondo ‘Calciomercatonews.com‘, i ‘Colchoneros’ sono fortemente interessati al centrocampista con l’allenatore Diego Simeone che lo vorrebbe in squadra per potenziare ulteriormente la rosa a sua disposizione. Ad ogni modo, sono discorsi molto prematuri. Anche perché Brozovic sta bene a Milano ed è molto probabile che possa arrivare presto il tanto agognato rinnovo con l’Inter.