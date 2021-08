Il giornalista ed esperto in economia sportiva Carlo Festa si sbilancia con un tweet sul futuro societario dell’Inter, in vendita già da tempo

La drastica situazione economica in cui naviga l’Inter è ben nota non soltanto fra i calciofili ma anche tra chi del mondo calcistico ne ha fatto una professione. Così Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ ed autorevole esperto in economia sportiva, si è aperto ad una riflessione su ‘Twitter’ non poi così lontana dalla realtà, anzi che conferma quanto si dice e diciamo da tempo: l’Inter è in vendita.

Inter e Milan sono entrambi potenzialmente in vendita. Suning accetera’ la prima offerta congrua. Elliott si avvicina alla fine dell’orizzonte temporale del suo investimento. Gli investitori potranno scegliere tra due squadre di Milano pic.twitter.com/p8cEPDjT5b — carlo festa (@carlopaolofesta) August 15, 2021

Il giornalista poi aggiunge: “Inter e Milan hanno un fine in comune, quello della cessione. Ecco perché sono paragonabili. Un compratore serio ha quindi scelta su quale delle due società milanesi puntare. Chi prima arriva, meglio alloggia”.

Festa scende nei dettagli, le cifre di Suning

“Se prima in ottica SuperLega l’Inter era valutato intorno al miliardo da parte di Suning, adesso varrà appena 700 milioni. Questa cifra deve scendere ancora. Le plusvalenze che il gruppo dirigenziale sta ottenendo sono state compiute per prepararsi ad una cessione, poiché un potenziale acquirente non avrà mai voglia di ritrovarsi in affanno sin da subito” sottolinea l’esperto. Conclude affermando che neppure l’idea di azionariato popolare ‘InterSpac‘ ha modo di concretizzarsi, ma resta soltanto una buona trovata di marketing.