Vincenzo Pisacane è atteso a Milano. Se dovesse seguire un incontro con la dirigenza dell’Inter, si potrebbe già trovare una prima intesa

La notizia di un raffreddamento nei rapporti fra Lorenzo Insigne e il patron del Napoli De Laurentiis ha destato i sogni dell’Inter. Avere a disposizione un ‘game changer‘ del suo talento, come direbbero gli americani, un giocatore tecnico ed intelligente che sa sbloccare le partite, assicurerebbe nel complesso delle buone prestazioni in campionato e nelle coppe. La dirigenza interista è dunque fiduciosa che si possa trovare un accordo con l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane che, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è atteso a breve a Milano ma col quale non è stato fissato alcun appuntamento. La trattativa potrebbe svolgersi in un faccia a faccia fra le due parti, escludendo a prescindere i piani alti dei partenopei. Sul piatto, infatti, si parlerebbe di un trasferimento a parametro zero, ingaggio da 6 milioni di euro l’anno per quattro anni e un bonus alla firma di altri 7.

Calciomercato Inter, Insigne a zero fra un anno

Il passaggio di Lorenzo Insigne all’Inter potrebbe concretizzarsi soltanto nella sessione invernale di calciomercato, quando il calciatore (in scadenza a giugno 2022) avrà la possibilità di legare la sua fiducia ad una società diversa da quella per cui è capitano e simbolo da sempre. Nonostante questa operazione appaia semplice sulla carta le volontà del numero 10 sono quelle di rimanere a Napoli, una città con la quale ha un rapporto viscerale. Per di più non sarebbe tanto improbabile che De Laurentiis riesca a venire incontro alle esigenze dell’attaccante prima che lo stesso si ‘prometta’ altrove. La situazione è in divenire e la si segue con attenzione.