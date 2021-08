Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’interesse dei nerazzurri per il bomber olandese in forza al Wolfsburg. Può rappresentare l’alternativa a Zapata

L’Inter ha scelto Zapata come sostituto di Romelu Lukaku, ma per la chiusura dell’affare serve che l’Atalanta trovi in questi giorni un sostituto all’altezza del colombiano. Non è detto che ci riesca, perciò i nerazzurri sono attivi sul calciomercato per non farsi trovare impreparati. Una delle alternative, o l’alternativa in assoluto al centravanti orobico potrebbe essere Wout Weghorst, olandese di 29 anni in forza al Wolfsburg. Autore di 25 gol nella passata stagione e già di 2 in quella appena iniziata, secondo ‘Sky Sport’ il classe ’92 potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Weghorst possibile alternativa a Zapata: ‘idea’ scambio

Compagno di de Vrij e Dumfries nella Nazionale olandese, Weghorst (156 gol in carriera) è legato al Wolfsburg fino a giugno 2023. Marotta e soci potrebbero offrire ai ‘Lupi’ meno di 10 milioni più il cartellino di uno tra Perisic (già al Wolfsburg dal 2013 al 2015. Ma ci sarebbe il problema ingaggio…), Lazaro e Salcedo, tre profili stimati dal club sassone.