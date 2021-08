Le ultime informazioni raccolte da Interlive.it su Marcus Thuram, le cui quotazioni sono in forte ascesa dopo l’infortunio di Zapata e il muro dell’Atalanta

Con Zapata out per circa un mese, senza contare che l’Atalanta non può darlo via senza un sostituto all’altezza, sta prendendo il sopravvento la candidatura di Marcus Thuram. A tal proposito, informazioni raccolte da Interlive.it parlano di contatti avviati tra l’Inter e il Borussia M’Gladbach dove il figlio d’arte è approdato nell’estate 2019. Non solo, secondo quanto appurato il club teutonico è disponibile alla cessione del classe ’97, purchè arrivi un’offerta giusta. Offerta giusta quantificabile in 25-30 milioni di euro, cifra grossomodo a disposizione di Marotta e soci nonché una somma importante per le casse e il bilancio del M’Gladbach, considerato che l’attaccante è costato ‘solo’ 9 milioni tre anni fa.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Marotta ad Ausilio: cosa manca per i rinnovi

Calciomercato Inter, da Dumfries a Thuram: Raiola può essere ancora decisivo

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Non una prima punta, ma magari può diventarlo, in tre stagioni in Bundesliga Thuram jr ha messo a segno 25 gol e realizzato 21 assist. Il suo agente è Mino Raiola, che come per Dumfries può rivelarsi decisivo per il buon esito dell’operazione.