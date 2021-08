Le ultime di Interlive.it sull’attaccante per l’Inter da Marcus Thuram a Correa

Il nuovo attaccante dell’Inter? Sfumato Zapata, il preferito della dirigenza è Marcus Thuram. Il francese figlio d’arte gode di grande considerazione e poi potrebbe essere acquistato dal Borussia Moenchengladbach per circa 25 milioni di euro. Ma Inzaghi, come raccolto da Interlive.it, continua a spingere per il suo ‘fedelissimo’ Correa. L’argentino vuole lasciare la Lazio e solo l’Inter, non a caso ha per ora snobbato l’Everton. Il problema è che allo stato dell’arte costa più di Thuram, 30 milioni a salire.

Soltanto se Lotito riduce le sue pretese, cedendo al pressing dell’agente del ‘Tucu’, Alessandro Lucci, ecco allora che la dirigenza potrebbe decidere di far contento il proprio allenatore. Entro l’inizio della prossima settimana ci sarà finalmente una svolta, in una direzione o nell’altra.