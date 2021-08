Interlive.it ha raccolto nuove informazioni su Marcus Thuram-Inter

Lo diciamo senza timori e in considerazione delle ultime informazioni raccolte: Marcus Thuram è sempre più vicino all’Inter. Il lavoro di Raiola, agente del classe ’96 figlio d’arte, sta portando i frutti sperati. Allontanatosi Zapata per le difficoltà dell’Atalanta nel trovare un sostituto degno, inoltre il colombiano si è infortunato e dovrà stare fermo per circa un mese, Marotta e soci hanno accelerato per il francese figlio d’arte.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Marotta ad Ausilio: cosa manca per i rinnovi

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, la dirigenza nerazzurra ha intensificato i contatti col Borussia M’Gladbach, pronto a privarsi del classe ’96 di fronte a un’offerta giusta, e prova a chiudere per 25-27 milioni di euro più qualche bonus.