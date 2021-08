Inter: l’ex giocatore dei nerazzurri Eder torna a parlare di Suning e menziona pure Samir Handanovic sulla questione degli Zhang. I dettagli

Eder, ai microfoni di ‘Pressing’, è tornato a parlare di Suning e di quanto accaduto con il club cinese dello Jiangsu. Poi svela che c’è stata una chiamata molto recente fra lui e il capitano dell’Inter Samir Handanovic:

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal campo al mercato | Buone notizie su Lautaro

“La settimana scorsa ho parlato con Handanovic e mi ha detto che è tutto normale, non ci sono mai stati problemi: sono contento per loro. Ho visto che è andato via Conte, poi ho visto le cessioni. Sapevo che dovevano vendere per fare dei soldi perché erano in difficoltà. Poi vedevo che sono andati via Conte e Oriali, non volevo che succedesse a loro quel che era successo a noi. Anche se il paragone è molto difficile”.