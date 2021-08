Da Correa a Belotti, le ultime di calciomercato Inter sul nuovo rinforzo per l’attacco della squadra di Simone Inzaghi

Entro domani l’Inter vuole hiudere l’affare Correa. Sul tavolo non più di 28/30 milioni di euro, ovvero tutto il budget a disposizione di Marotta e Ausilio. Come scritto da Interlive.it due giorni fa, serve che Lotito abbassi le sue pretese venendo incontro ai nerazzurri. Se ciò non dovesse avvenire nel giro di 24-48 ore al massimo, la dirigenza di viale della Liberazione virerebbe su un altro attaccante. Non escludendo sorprese, al momento il piano B all’argentino sembra essere rappresentato da Andrea Belotti. Stando a diverse fonti è già partita la trattativa col Torino, disposto a cedere il suo centravanti considerato che non intende rinnovare il contratto in scadenza fra soli dieci mesi.

Calciomercato Inter, Belotti alternativa a Correa: le cifre

L’operazione coi granata sarebbe ovviamente molto più conveniente sul piano economico visto che potrebbe andare in porto sui 20-22 milioni di euro più bonus. Al Campione d’Europa potrebbe essere garantito un quadriennale da 3-3,5 milioni netti a stagione.