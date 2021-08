Calciomercato Inter: continua il valzer degli attaccanti in vista della prossima stagione. I nerazzurri sperano in una coppia tutta argentina

Quello che sembrava essere veramente un obiettivo in dirittura d’arrivo, adesso rimette in gioco tutte le carte sul tavolo del mercato attaccanti dell’Inter. Parliamo di Marcus Thuram che ieri in campionato nel match tra il Bayer Leverkusen e il Borussia Monchengladbach ha subito un infortunio (distorsione del ginocchio destro con possibile interessamento del legamento collaterale). Proprio per questo, i nerazzurri puntano nuovamente fortissimo su Joaquin Correa – e non solo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Correa la prima scelta: di sfondo ci sono Zapata e Insigne

Con l’infortunio avvenuto ieri sera a Marcus Thuram, l’Inter punta nuovamente Joaquin Correa. Questa volta come prima scelta per il proprio attacco. Tutto potrebbe essere agevolato dalla sua volontà (lui vuole approdare in nerazzurro dove ritroverebbe il suo ex tecnico Simone Inzaghi che, a sua volta, ha chiesto di averlo con sé anche a Milano). Tuttavia, Marotta e colleghi non sono disposti a spendere più di 30 milioni di euro per il centravanti sudamericano; per la buona riuscita dell’affare, quindi, sarà necessario un passo indietro del Presidente Claudio Lotito.

In caso contrario, possibili i ritorni in scena di Zapata – spera ancora di diventare il dopo Lukaku, anche se infortunato e con l’Atalanta che frena tutto. Con lui e il suo entourage l’Inter ha già un accordo – e Lorenzo Insigne. Quest’ultimo sarebbe una soluzione meno avanzata ma comunque valida – anche se potrebbe arrivare il prossimo anno a parametro zero, dato che il suo contratto scade la prossima stagione.