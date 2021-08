DIRETTA Serie A LIVE, Verona-Inter | La cronaca in tempo reale

La seconda giornata di Serie A mette di fronte Verona e Inter al Bentegodi. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Verona nel secondo anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2021-22. Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono dare seguito al largo successo ottenuto all’esordio con il Genoa per arrivare a punteggio pieno alla pausa per le Nazionali. Dall’altra i gialloblu di Di Francesco vanno a caccia dei primi punti in questa stagione dopo il ko casalingo contro il Sassuolo. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Bentegodi in tempo reale.