Salcedo: deciso il suo futuro, dovrebbe andare in prestito al Cagliari

Inter, scelta la destinazione di Eddie Salcedo, dovrebbe raggiungere Diego Godin ed Henrique Dalbert al Cagliari

Nuovi aggiornamenti riguardano l’attaccante dell’Inter, lo scorso anno all’Hellas Verona, Eddie Salcedo. Il calciatore, dopo due stagioni nella formazione scaligera, in cui è riuscito a collezionare 38 presenze e a segnare tre gol, è stato accostato a parecchie squadre ma in queste ultime ore di mercato, sembra che finalmente sia stato scelto il club nel quale giocherà questa stagione. Secondo Sky Sport, la squadra prescelta dovrebbe quasi sicuramente essere il Cagliari, che dopo la cessione di Giovanni Simeone, che giocherà proprio nell’Hellas Verona in prestito, ha pensato al giovane attaccante nerazzurro come sostituto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il canale sportivo satellitare, ha spiegato che i due club si sarebbero accordati per un prestito. Il calciatore raggiunge altri due ex interisti come Diego Godin e Henrique Dalbert, per una squadra rosso-blu che si tinteggia ancora di più di nerazzurro per puntare ad una salvezza il più tranquilla possibile.