In vista della prossima stagione l’Inter dovrà lavorare sull’eredità di Samir Handanovic tra i pali. Per rimpiazzare l’estremo difensore sloveno tra i nomi più in voga c’è il solito Onana ma occhio alla concorrenza

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, l’Inter è proiettata non solo ai risultati di campo ma anche alla prossima stagione già in fase di futura programmazione. L’ennesimo passo falso di Samir Handanovic dovrebbe infatti spingere Marotta e soci a riprendere presto la ricerca di un nuovo estremo difensore, alla luce anche della carta d’identità del portiere sloveno che ha dato tutto in questi anni alla causa meneghina. Oltre ai vari Cragno, Dragowski e Kepa, tra le papabili piste per i pali interisti c’è sempre il solito Andrè Onana, camerunense dell’Ajax. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Handanovic: quanti pretendenti al trono di estremo difensore nerazzurro

LEGGI ANCHE >>> Champions League, inizia infuocato il cammino dell’Inter | Il calendario completo

Calciomercato Inter, caccia al dopo Handanovic: Onana idea per la Juve

Onana è il nome in pole per il dopo Handanovic, ma le difficoltà finanziarie dell’Inter non rassicurano probabilmente l’entourage del camerunese che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal campo al mercato | Buone notizie su Lautaro

Per queste ragioni lo stesso agente potrebbe guardarsi intorno e proporlo ad altri club in giro per l’Europa, Juventus compresa visto il calo evidentissimo di Szczesny manifestato anche in queste prime uscite stagionali. Nel caso per Onana si tratterebbe di un autentico ‘scippo’ all’Inter a parametro zero: i nerazzurri comunque restano vigili.