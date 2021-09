Inter: ancora caos per le nazionali, soprattutto in Sudamerica. Gli ultimi aggiornamenti sul ritorno di Lautaro, Correa, Vidal e Vecino

Se questa sosta delle nazionali, fino a qui, si è rivelata essere non poco pesante, è a causa delle partite in Sudamerica che dovrebbero permettere ai giocatori di tornare ai propri club nella notte tra giovedì e venerdì. Un volo, infatti, partirà da Buenos Aires con a bordo ben 17 calciatori argentini.

Alle 17 atterrerà a Madrid e successivamente ognuno farà ritorno nelle proprie squadre con Lautaro Martinez e Joaquin Correa attesi per le 20 a Milano. Una notte in più per recuperare in vista del match contro la Sampdoria che è in programma domenica per l’ora di pranzo, così come per Vidal e Vecino.