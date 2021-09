Mancini: “Sensi ora sta bene, potrebbe essere della partita, Pessina è il sostituto naturale di Barella”

Inter, il tecnico Roberto Mancini potrebbe far giocare Stefano Sensi dal primo minuto con la Lituania e tenere a riposo Nicolò Barella

In vista della partita di domani sera, sulla carta abbastanza agevole dell’Italia contro la Lituania e, in attesa di avere buone notizie da Belfast, dove sempre nella giornata di domani si disputerà Irlanda-Svizzera, il tecnico Roberto Mancini ha voluto fare il punto sulla situazione dei suoi calciatori e ha parlato anche di Stefano Sensi. Queste le sue dichiarazioni: “Sensi ora sta bene, aveva avuto un problema (fisico ndr) all’inizio della settimana e l’abbiamo tenuto a riposo per non correre rischi. Domani potrebbe essere della partita“.

L’allenatore, ha poi voluto dare anche ulteriori informazioni riguardanti Nicolò Barella e ha spiegato: “Ha giocato due partite ed è diffidato, quindi Pessina al suo posto è una possibilità. Valutiamo anche lui, è il suo sostituto naturale”. Domani sera con la Lituania si potrebbe vedere un centrocampo rivoluzionato, d’altronde vista la difficoltà dell’incontro e le energie comunque utilizzate nei primi due match, un po’ di turn-over potrebbe essere anche utile.