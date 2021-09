Doppio infortunio in Nazionale | Inzaghi perde due titolari

Le ultime Inter news in vista del match contro la Sampdoria riguardano gli infortuni in Nazionale di due titolari di Inzaghi

Ancora quattro giorni e sarà di nuovo Serie A. L’Inter campione d’Italia sarà di scena a Genova contro la Sampdoria nel lunch match della terza giornata di campionato. Una sfida resa molto più insidiosa dagli impegni per le Nazionali sostenuti da tanti giocati nerazzurri. A tal proposito, Simone Inzaghi rischia di dover fare a meno (almeno inizialmente) di tutti i sudamericani che torneranno a Milano a poche ore dalla sfida di ‘Marassi’. Ma i guai veri arrivano dalla nazionale Azzurra: come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, infatti, due interisti hanno subito un infortunio. Si tratta del difensore Alessandro Bastoni che ha subito una contusione in allenamento la cui entità verrà valutata oggi stesso e del centrocampista Stefano Sensi che ha accusato un problema al polpaccio. Entrambi avrebbero dovuto giocare titolari contro i blucerchiati, ma adesso Inzaghi dovrà trovare altre soluzioni. Nel pacchetto arretrato potrebbe trovare spazio uno tra Kolarov o D’Ambrosio, a meno che non venga arretrato Dimarco. Al posto dell’ex Sassuolo, invece, potrebbe esordire dal primo minuto il giovane Satriano.